Арт-коучинг: интуитивная живопись

30 июля, понедельник, в 19:00 в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс по интуитивной живописи. Это вид рисования, который используется для борьбы с усталостью и стрессом. В процессе рисования человек проходит цветотерапию и восстанавливает душевный покой. Мастер-класс проведет руководитель Арт-студии ПАЛИТРА Ксения Заикина.

Посетители будут слушать об интуитивной живописи и творить одновременно, используя разные инструменты — губки, мастихины, палочки и не только. По окончанию занятия каждый сможет забрать себе получившуюся картину.

Стоимость: материалы — 150 р., вход свободный по предварительной регистрации

