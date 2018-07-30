афиша
афиша
Регистрация
Арт-коучинг: интуитивная живопись

Арт-коучинг: интуитивная живопись

30 июля, понедельник, в 19:00 в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс по интуитивной живописи. Это вид рисования, который используется для борьбы с усталостью и стрессом. В процессе рисования человек проходит цветотерапию и восстанавливает душевный покой. Мастер-класс проведет руководитель Арт-студии ПАЛИТРА Ксения Заикина.

Посетители будут слушать об интуитивной живописи и творить одновременно, используя разные инструменты — губки, мастихины, палочки и не только. По окончанию занятия каждый сможет забрать себе получившуюся картину.

Стоимость: материалы — 150 р., вход свободный по предварительной регистрации
 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 июля 2018, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.