Мастер-класс Галины Супрун. Уютный фетр

Очередной мастер-класс художника-дизайнера Галины Николаевны

Супрун будет посвящен работе с фетром.

Раньше этот материал использовался для изготовления дорогой и теплой одежды, обуви. Но сейчас, с появлением новых технологий его обработки, он всё больше завоевывает популярность у любителей хендмейда. Мастерицы си удовольствием шьют оригинальные игрушки, броши и подвески, декорируют обложки блокнотов и фотоальбомов, украшают подушки и покрывала.

В рамках мастер-класса участники создадут объёмные бесшовные домики и распишут их объёмными красителями. Такие поделки украсят дом и

станут отличным символическим подарком для родных и друзей!

Стоимость: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.