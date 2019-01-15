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Мастер-класс Галины Супрун. Уютный фетр

Мастер-класс Галины Супрун. Уютный фетр

Очередной мастер-класс художника-дизайнера Галины Николаевны
Супрун будет посвящен работе с фетром.
 
Раньше этот материал использовался для изготовления дорогой и теплой одежды, обуви. Но сейчас, с появлением новых технологий его обработки, он всё больше завоевывает популярность у любителей хендмейда. Мастерицы си удовольствием шьют оригинальные игрушки, броши и подвески, декорируют обложки блокнотов и фотоальбомов, украшают подушки и покрывала.
 
В рамках мастер-класса участники создадут объёмные бесшовные домики и распишут их объёмными красителями. Такие поделки украсят дом и
станут отличным символическим подарком для родных и друзей!
 
Стоимость: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.
Где и когда?
Тульский областной художественный музей
24 января 2019, четверг
18:00
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