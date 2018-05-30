Мастер-класс «Шьем летнюю сумочку и декорируем объемной вышивкой»
Маленькая сумочка с плетёной ручкой пригодится любой моднице! Вдвойне приятно, когда сделана она своими руками. Декорировать сумочку предстоит объемной вышивкой, которая сочетает в себе гладь, элементы ткачества, допускает использование различных бусин. На мастер-классе состоится беседа о том, какими были сумочки в прошлом веке, как их украшали и носили.
Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
9 июня 2018, суббота
17:00