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Мастер-класс «Шьем летнюю сумочку и декорируем объемной вышивкой»

Мастер-класс «Шьем летнюю сумочку и декорируем объемной вышивкой»

Маленькая сумочка с плетёной ручкой пригодится любой моднице! Вдвойне приятно, когда сделана она своими руками. Декорировать сумочку предстоит объемной вышивкой, которая сочетает в себе гладь, элементы ткачества, допускает использование различных бусин. На мастер-классе состоится беседа о том, какими были сумочки в прошлом веке, как их украшали и носили.

Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
9 июня 2018, суббота
17:00
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