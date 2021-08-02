Книга художника: между искусством и текстом

5 августа в творческом кластере «Октава» пройдет лекция художественного критика и научного сотрудника Музея современного искусства «Гараж Валерия Леденева.



Жанр «книги художника» сформировался в начале XX века. Его рождение связывают с именем французского галериста и торговца искусством Амбруаза Воллара, который придумал соединить графику Марка Шагала, Огюста Родена и Пьера Боннара с текстами Малларме, Верлена и Бальзака. «Live d’artiste» — еще один инструмент для самовыражения художника, где соединяются визуальное искусство и литература.



Здесь автор отвечает как за содержание и иллюстрации, так и за все остальные элементы книги. Книги-скульптуры, книги-инсталляции и книги-перформансы стали привычными экспонатами на выставках или в музейных собраниях и могут существовать как в единственном экземпляре, так и выйти ограниченным тиражом.

На лекции мы узнаем:

об истории жанра книги художника;

как с книгой экспериментировали русские футуристы и французские сюрреалисты;

что происходило с книгой художника в послевоенные годы с приходом концептуального искусства и поп-арта;

каково состояние этого жанра в российском искусстве сегодня.