Книга художника: между искусством и текстом

5 августа в творческом кластере «Октава» пройдет лекция художественного критика и научного сотрудника Музея современного искусства «Гараж Валерия Леденева.



Жанр «книги художника» сформировался в начале XX века. Его рождение связывают с именем французского галериста и торговца искусством Амбруаза Воллара, который придумал соединить графику Марка Шагала, Огюста Родена и Пьера Боннара с текстами Малларме, Верлена и Бальзака. «Live d’artiste» — еще один инструмент для самовыражения художника, где соединяются визуальное искусство и литература.



Здесь автор отвечает как за содержание и иллюстрации, так и за все остальные элементы книги. Книги-скульптуры, книги-инсталляции и книги-перформансы стали привычными экспонатами на выставках или в музейных собраниях и могут существовать как в единственном экземпляре, так и выйти ограниченным тиражом.

На лекции мы узнаем:

Валерий Леденев — художественный критик, научный сотрудник Музея современного искусства «Гараж». Координатор проекта «В единственном экземпляре», посвященного книге художника. Автор публикаций о современном искусстве в изданиях «Искусствознание», The Garage Journal, «Художественный журнал», «Коммерсантъ-Weekend», The Art Newspaper Russia, Colta.Ru, а также книг стихов «Запах полиграфии» («Арго-Риск», 2008), «Слаще присутствия» (Free Poetry, 2019), «О тебе сквозь стекло» (Literature Without Borders, 2021).