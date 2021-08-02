афиша
афиша
Регистрация
Книга художника: между искусством и текстом

Книга художника: между искусством и текстом

5 августа в творческом кластере «Октава» пройдет лекция художественного критика и научного сотрудника Музея современного искусства «Гараж Валерия Леденева.

Жанр «книги художника» сформировался в начале XX века. Его рождение связывают с именем французского галериста и торговца искусством Амбруаза Воллара, который придумал соединить графику Марка Шагала, Огюста Родена и Пьера Боннара с текстами Малларме, Верлена и Бальзака. «Live d’artiste» — еще один инструмент для самовыражения художника, где соединяются визуальное искусство и литература.

Здесь автор отвечает как за содержание и иллюстрации, так и за все остальные элементы книги. Книги-скульптуры, книги-инсталляции и книги-перформансы стали привычными экспонатами на выставках или в музейных собраниях и могут существовать как в единственном экземпляре, так и выйти ограниченным тиражом.

 
На лекции мы узнаем:
 
  • об истории жанра книги художника;
  • как с книгой экспериментировали русские футуристы и французские сюрреалисты;
  • что происходило с книгой художника в послевоенные годы с приходом концептуального искусства и поп-арта;
  • каково состояние этого жанра в российском искусстве сегодня.
Валерий Леденев — художественный критик, научный сотрудник Музея современного искусства «Гараж». Координатор проекта «В единственном экземпляре», посвященного книге художника. Автор публикаций о современном искусстве в изданиях «Искусствознание», The Garage Journal, «Художественный журнал», «Коммерсантъ-Weekend», The Art Newspaper Russia, Colta.Ru, а также книг стихов «Запах полиграфии» («Арго-Риск», 2008), «Слаще присутствия» (Free Poetry, 2019), «О тебе сквозь стекло» (Literature Without Borders, 2021).

Стоимость: 200 руб. Регистрация по ссылке.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 августа 2021, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.