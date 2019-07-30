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Керамическое украшение для дома: роспись и лакировка

Керамическое украшение для дома: роспись и лакировка

В музее «Тульские древности» пройдет второй мастер-класс по изготовлению керамического украшения из керамики.

На предыдущей встрече участники мастер-класса смастерили детали для интерьерного украшения-гирлянды, теперь предстоит добавить «звенящих» элементов.

В старину считалось, что шумящие и звенящие детали в костюме или интерьере помогают отогнать злые силы. Также на мастер-классе раскрасят авторские работы. В росписи можно ориентироваться на архаичные образцы и использовать естественные цвета. Это придаст особое очарование поделке. Однако, если посетители музея не мыслят свою жизнь без ярких сияющих красок, — нет причин ограничивать воображение!

Тем, кто придет в музейную мастерскую впервые, мастер Екатерина Зернова предложит минимальный набор материалов для рукоделия. В простой работе можно освоить технологию, а дома дополнить работу.

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
31 августа 2019, суббота
16:00
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