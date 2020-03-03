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Как стать счастливым в отношениях?

Как стать счастливым в отношениях?

В культурном центре «Типография» пройдет семинар от автора образовательных технологий Николая Буракова.

У многих между счастьем и любовью стоит знак равенства. Но бывает, что люди банально не подходят друг другу. Поэтому по-настоящему счастливых отношений у них не получится, как бы они ни старались… И не надо здесь искать виноватых. Ведь это вопрос изначальной совместимости, а не желаний и взаимопонимания.

По каким же признакам можно увидеть эту совместимость?
Почему возникают чувства к человеку, с которым у тебя нет ничего общего? Что делать, если любовь есть, а совместимости нет? И как безболезненно выйти из отношений, у которых нет будущего?

Обо всем этом узнаете на семинаре Николая Борисовича Буракова.

Требуется предварительная регистрация.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 марта 2020, среда
16:30
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Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Любо. Братцы, жить!
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5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
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15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
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