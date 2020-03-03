Как стать счастливым в отношениях?

В культурном центре «Типография» пройдет семинар от автора образовательных технологий Николая Буракова.

У многих между счастьем и любовью стоит знак равенства. Но бывает, что люди банально не подходят друг другу. Поэтому по-настоящему счастливых отношений у них не получится, как бы они ни старались… И не надо здесь искать виноватых. Ведь это вопрос изначальной совместимости, а не желаний и взаимопонимания.



По каким же признакам можно увидеть эту совместимость?

Почему возникают чувства к человеку, с которым у тебя нет ничего общего? Что делать, если любовь есть, а совместимости нет? И как безболезненно выйти из отношений, у которых нет будущего?



Обо всем этом узнаете на семинаре Николая Борисовича Буракова.

Требуется предварительная регистрация.