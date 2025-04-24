Хаген. В долине нибелунгов

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Сирилл Босс, Филипп Штеннерт

Актеры: Зденек Баржинка, Андреа Берецкова, Давид Бош, Буц Ульрих Бузе, Мария Эрвольтер, Петр Франек, Бен Гагейк, Александер Ханфланд, Вацлав Ганзл, Йорг Хартман, Владимир Корнеев, Бела Габор Ленц

Жанр: Боевик, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 139 минут

Возрастные ограничения: 18+

В суровом мире викингов, воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.