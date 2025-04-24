Хаген. В долине нибелунгов
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Сирилл Босс, Филипп Штеннерт
Актеры:
Зденек Баржинка, Андреа Берецкова, Давид Бош, Буц Ульрих Бузе, Мария Эрвольтер, Петр Франек, Бен Гагейк, Александер Ханфланд, Вацлав Ганзл, Йорг Хартман, Владимир Корнеев, Бела Габор Ленц
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Драматический
Продолжительноcть:
139 минут
Возрастные ограничения:
18+
В суровом мире викингов, воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.
Сегодня
|
15:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Алмаз Синема
28 апреля, понедельник
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
27 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
28 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
29 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
30 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
27 апреля, воскресенье 00:00
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