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Хаген. В долине нибелунгов

Хаген. В долине нибелунгов

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Сирилл Босс, Филипп Штеннерт
  
Актеры:
Зденек Баржинка, Андреа Берецкова, Давид Бош, Буц Ульрих Бузе, Мария Эрвольтер, Петр Франек, Бен Гагейк, Александер Ханфланд, Вацлав Ганзл, Йорг Хартман, Владимир Корнеев, Бела Габор Ленц
  
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
139 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В суровом мире викингов, воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.

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