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Как организовать путешествие самостоятельно?

Как организовать путешествие самостоятельно?


Количество туристов, отказывающихся от пакетных туров и решающих путешествовать самостоятельно, с каждым годом становится все больше и больше. У людей появились другие желания и запросы на более качественный, интересный, насыщенный, наполненный новыми эмоциями отдых.

Оказалось, что можно самостоятельно найти более экономные рейсы и выбирать любые недорогие отели на свой вкус и бюджет. А ведь так уже давно путешествует весь цивилизованный мир, вот теперь и в России тоже начали все чаще путешествовать самостоятельно и более разнообразно!

Кому это будет интересно:
В первую очередь это будет интересно тем, кто только начинает разбираться в премудростях организации поездок.

  •  Как купить дешевые авиабилеты?
  • Как выбрать и забронировать отели самому?
  • Как самостоятельно спланировать маршрут путешествия?
  • Лайфхаки, полезные приложения


Спикеры

travel-блогер Дина @dpleasure — знает все о том как купить недорогие билеты и выбрать оптимальный по соотношению цена/качество отель, Дина работает в Level Travel и продвигает в Туле мировой клуб путешественников DreamTrips

travel-блогер Ирина @miravamisveta — за вдохновением, красивыми и стильными фото из разных уголков мира отправляемся в Инстаграм Ирины. Она строит яркие и необычные маршруты, в том числе и по нестандартным достопримечательностям. Расскажет как спланировать свое путешествие, как экономно передвигаться между странами, поделится полезными фишками, лайфхаками.

Вход свободный

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 июля 2018, четверг
19:00
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