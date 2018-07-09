Как организовать путешествие самостоятельно?



Количество туристов, отказывающихся от пакетных туров и решающих путешествовать самостоятельно, с каждым годом становится все больше и больше. У людей появились другие желания и запросы на более качественный, интересный, насыщенный, наполненный новыми эмоциями отдых.



Оказалось, что можно самостоятельно найти более экономные рейсы и выбирать любые недорогие отели на свой вкус и бюджет. А ведь так уже давно путешествует весь цивилизованный мир, вот теперь и в России тоже начали все чаще путешествовать самостоятельно и более разнообразно!



Кому это будет интересно:

В первую очередь это будет интересно тем, кто только начинает разбираться в премудростях организации поездок.

Как купить дешевые авиабилеты?

Как выбрать и забронировать отели самому?

Как самостоятельно спланировать маршрут путешествия?

Лайфхаки, полезные приложения



Спикеры



travel-блогер Дина @dpleasure — знает все о том как купить недорогие билеты и выбрать оптимальный по соотношению цена/качество отель, Дина работает в Level Travel и продвигает в Туле мировой клуб путешественников DreamTrips



travel-блогер Ирина @miravamisveta — за вдохновением, красивыми и стильными фото из разных уголков мира отправляемся в Инстаграм Ирины. Она строит яркие и необычные маршруты, в том числе и по нестандартным достопримечательностям. Расскажет как спланировать свое путешествие, как экономно передвигаться между странами, поделится полезными фишками, лайфхаками.

Вход свободный