Как идеи управляют людьми: Маркс, Ницше, Фрейд, Маклюэн

На «Октаве» пройдет совместная лекция «Октавы» и культурной платформы «Синхронизация», посвященная четырем идеям, составляющим образ современного человека: теории Карла Маркса, Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда и Маршалла Маклюэна.

На лекции будут рассмотрены вопросы:

• Почему идеи Маркса до сих пор актуальны на Западе, и какой капитализм он на самом деле критиковал;

• Что в действительности имел в виду Ницше, говоря о сверхчеловеке и воле к власти;

• О свободе личности в современном обществе;

• Об основных идеях Фрейда, которые сформировали абсолютно социального, но при этом противоречивого человека-эгоиста;

• Что скрывает бессознательное и что кроется в сновидениях, мифах и бесконечно богатом мире человеческой фантазии;

• Как, согласно Маклюэну, наше сознание изменили текст и экран;

• О притягательности информации;

• Почему медиа — это продолжение нашего тела и свободны ли мы в этом мире.

Философия — это приключение идей. Идеи живут своей жизнью до тех пор, пока история не складывается так, что мысль приходит в голову философу. А дальше она властвует, распространяется по миру, определяет ход событий и мышление поколений. А мы — лишь результат этого великого приключения. Об этом и пойдет речь в лекции Дмитрия Скворцова.

Вход свободный.

Гость «Октавы» — Дмитрий Скворцов, преподаватель философии в ВГСПУ, сооснователь проекта «Интеллектуальные среды», специалист по герменевтике киноязыка, кандидат философских наук.

Культурная платформа «Синхронизация» — культурная платформа «Синхронизация» — крупнейший лекторий в Москве, отмеченный в числе лучших образовательных проектов для взрослых, запускает годовую программу в творческом индустриальном кластере «Октава». Один раз в месяц, по средам, «Синхронизация» будет представлять в «Октаве» своих самых блистательных лекторов. это один из самых ярких современных российских образовательных проектов. Основная цель проекта — интересно рассказывать о культуре и науке, а также о ярких личностях и явлениях. «Синхронизация» ежемесячно проводит более 200 лекций по живописи, архитектуре, кинематографу, моде и другим направлениям. Мероприятия каждый месяц привлекают больше 2,5 тыс. человек.