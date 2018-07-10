История одной фотографии

12 июля во всём мире отмечается День фотографа. Эта дата совпадает с днём чествования святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Не остался в стороне от праздника Тульский военно-исторический музей. Ведь фотография — уникальное явление, позволяющее запечатлеть происходящие события, интересные моменты и сколько угодно возвращаться в прошлое. В фондах музея также хранятся фотоматериалы, связанные с удивительными историями. В рамках лекции сотрудники с удовольствием расскажут посетителям, какие же секреты хранят старые снимки.



Вход свободный