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История одной фотографии

История одной фотографии

12 июля во всём мире отмечается День фотографа. Эта дата совпадает с днём чествования святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии. Не остался в стороне от праздника Тульский военно-исторический музей. Ведь фотография — уникальное явление, позволяющее запечатлеть происходящие события, интересные моменты и сколько угодно возвращаться в прошлое. В фондах музея также хранятся фотоматериалы, связанные с удивительными историями. В рамках лекции сотрудники с удовольствием расскажут посетителям, какие же секреты хранят старые снимки.

Вход свободный

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
12 июля 2018, четверг
15:00
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