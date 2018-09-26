Лекция об исследовании традиции дневников в России

На «Октаве» расскажут об исследовании традиции дневников в России. О том, какую важность для исследователей будущего может иметь ваш личный

дневник, как его вести правильно, и как современные ученые работают с таким историческим наследием — расскажет руководитель проекта «Прожито», историк Михаил Мельниченко.

Традиция ведения дневника укрепилась в России в первой половине XIX века и первоначально получила распространение в дворянской среде, но довольно быстро к этому жанру стали обращаться люди самых разных социальных групп. К фиксации событий питали страсть не только писатели, ученые и царедворцы, но полуграмотные крестьяне, школьники и солдаты.

Кто-то вел дневник с расчетом на публикацию, кто-то, чтобы сохранить память о себе для внуков и правнуков. Некоторые тщательно скрывали дневник и уничтожали его в какой-то момент, другие — давали читать его друзьям и близким. Для многих дневник становился способом

справится со стрессом, инструментом самосовершенствования, кто-то

реализовывал свои писательские амбиции, а кому-то дневник нужен был для описания увиденных за день птиц.

Исследователям доступны тысячи очень разных дневниковых текстов, сбором и

публикацией которых занимается проект «Прожито». Это общедоступная электронная библиотека личных дневников, электронный архив рукописей и волонтерское сообщество, силами которого выкладываются новые дневники.



Вход свободный.