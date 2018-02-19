Мы поговорим о напарниках защитников отечества, которые помогали одерживать великие победы на полях сражений и завоевывать страны, быть добрыми хозяевами и заботиться о благополучии своих семей.

В старину наши предки не представляли свою жизнь без коня - главного помощника в мирное время, и на войне. Именно конница наносила сокрушительный удар в битвах. Незаменим был конь и в хозяйстве - пахота земли, перевозка грузов, переезд с места на место…

Мы приглашаем в музей «Тульские древности» поговорить о знаменитых конях мировой истории, эволюции лошади, а также прожить день в «конской шкуре». На встрече вы узнаете, почему без коня избу не построишь, как конь повлиял на жизнь наших предков, какое отношение конь имеет к художникам и музыкантам и многое другое.

В честь Дня защитника Отечества всем посетителям – дополнительный подарок.

23 февраля посетить экспозиции музея можно бесплатно. Экскурсии оплачиваются дополнительно.

В эти дни музей «Тульские древности» работает с 10:00 до 18:00.