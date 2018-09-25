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Гордость поля Куликова. Епифанцы

Гордость поля Куликова. Епифанцы

Первую лекцию осеннего сезона прочтет старший научный сотрудник музея-заповедника, тульский краевед-исследователь, публицист Сергей Васильевич Кусакин.

В первой лекции «Гордость поля Куликова» Сергей Васильевич Кусакин познакомит слушателей с епифанцами, оставившими заметный след в истории нашего государства. Среди них: депутат Государственной Думы (1907−1917 гг.) К. И. Расторгуев, один из лучших шашистов России конца ХIХ — начала ХХ в. А. А. Оводов, архимандрит Варсонофий (Толстухин), ученые с мировым именем М. П. Чумаков и М. С. Молоденский и другие.

Наверное, нет в России человека, который бы не слышал о славной Куликовской битве. Знаменитое сражение, произошедшее между Доном и Непрядвой, прославило Первое поле ратной славы России — Куликово. Эта заповедная территория дала нашей стране десятки замечательных людей. Ученые и писатели, представители духовенства и общественные деятели, спортсмены, герои войны и труда… прославили своей деятельностью малую родину — Куликово поле. И рассказ об их достижениях невозможно уложить в одну встречу.

Около четырех столетий место сражения входило в состав Епифанского уезда. Сегодня Епифань называют «столицей» Куликова поля.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
27 сентября 2018, четверг
17:00
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