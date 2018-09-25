Гордость поля Куликова. Епифанцы

Первую лекцию осеннего сезона прочтет старший научный сотрудник музея-заповедника, тульский краевед-исследователь, публицист Сергей Васильевич Кусакин.

В первой лекции «Гордость поля Куликова» Сергей Васильевич Кусакин познакомит слушателей с епифанцами, оставившими заметный след в истории нашего государства. Среди них: депутат Государственной Думы (1907−1917 гг.) К. И. Расторгуев , один из лучших шашистов России конца ХIХ — начала ХХ в. А. А. Оводов , архимандрит Варсонофий (Толстухин), ученые с мировым именем М. П. Чумаков и М. С. Молоденский и другие.



Наверное, нет в России человека, который бы не слышал о славной Куликовской битве. Знаменитое сражение, произошедшее между Доном и Непрядвой, прославило Первое поле ратной славы России — Куликово. Эта заповедная территория дала нашей стране десятки замечательных людей. Ученые и писатели, представители духовенства и общественные деятели, спортсмены, герои войны и труда… прославили своей деятельностью малую родину — Куликово поле. И рассказ об их достижениях невозможно уложить в одну встречу.



Около четырех столетий место сражения входило в состав Епифанского уезда. Сегодня Епифань называют «столицей» Куликова поля.



Стоимость: 100 р.