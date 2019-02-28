Дикая или внекультурная? Дикая и (или) свободная?
Лекторий экзотариума «Под пологом тропического леса» в Центральном парке им.
Главный модератор дискуссии — научный сотрудник Экзотариума, Ольга Терешкина.
В формате круглого стола биологи обсудят следующие вопросы:
- современные границы взаимопроникновения социокультурной и дикой среды,
- терминология,
- результаты практических достижений и выбор модели наиболее эффективной совместной деятельности.
Материалы дискуссии могут послужить основой для просветительских бесед со школьниками, студентами, будущими специалистами и заставить задуматься широкую общественность.
В дискуссии примут участие работники Тульского экзотариума и приглашенные эксперты:
- Елена Смирнова (начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы природных ресурсов и экологии Тульской области),
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Ольга Швец (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, ТулГУ),
- Александр Лакомов (ведущий специалист естественно-исторического отдела ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»),
- Марина Алехина и Егор Пронин (гиды по Туле, координаторы объединения тульских гидов «Тула. Легенды и факты»),
- Павел Поляков, кандидат исторических наук, преподаватель истории «Тульская духовная семинария»,
- студенты Естественно-научный института Тульского государственного университета.
Регистрация участников с 14.00. Начало беседы-диспута в 15.00.
Стоимость: участие бесплатное, оплачивается только стоимость входного билета. Телефон для справок: (4872) 77−01−18