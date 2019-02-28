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Дикая или внекультурная? Дикая и (или) свободная?

Дикая или внекультурная? Дикая и (или) свободная?

Лекторий экзотариума «Под пологом тропического леса» в Центральном парке им. П. П. Белоусова приглашает принять участие в беседе-дискуссии, приуроченной ко Всемирному дню дикой природы.

Главный модератор дискуссии — научный сотрудник Экзотариума, Ольга Терешкина.

В формате круглого стола биологи обсудят следующие вопросы:

  • современные границы взаимопроникновения социокультурной и дикой среды,
  • терминология,
  • результаты практических достижений и выбор модели наиболее эффективной совместной деятельности.

Материалы дискуссии могут послужить основой для просветительских бесед со школьниками, студентами, будущими специалистами и заставить задуматься широкую общественность.

В дискуссии примут участие работники Тульского экзотариума и приглашенные эксперты:

  • Елена Смирнова (начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы природных ресурсов и экологии Тульской области),
  • Ольга Швец (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ТулГУ),
  • Александр Лакомов (ведущий специалист естественно-исторического отдела ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»),
  • Марина Алехина и Егор Пронин (гиды по Туле, координаторы объединения тульских гидов «Тула. Легенды и факты»),
  • Павел Поляков, кандидат исторических наук, преподаватель истории «Тульская духовная семинария»,
  • студенты Естественно-научный института Тульского государственного университета.

Регистрация участников с 14.00. Начало беседы-диспута в 15.00.

Стоимость: участие бесплатное, оплачивается только стоимость входного билета. Телефон для справок: (4872) 77−01−18

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
1 марта 2019, пятница
14:00
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