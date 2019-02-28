Дикая или внекультурная? Дикая и (или) свободная?

Лекторий экзотариума «Под пологом тропического леса» в Центральном парке им. П. П. Белоусова приглашает принять участие в беседе-дискуссии, приуроченной ко Всемирному дню дикой природы.



Главный модератор дискуссии — научный сотрудник Экзотариума, Ольга Терешкина.



В формате круглого стола биологи обсудят следующие вопросы:

современные границы взаимопроникновения социокультурной и дикой среды,

терминология,

результаты практических достижений и выбор модели наиболее эффективной совместной деятельности.

Материалы дискуссии могут послужить основой для просветительских бесед со школьниками, студентами, будущими специалистами и заставить задуматься широкую общественность.

В дискуссии примут участие работники Тульского экзотариума и приглашенные эксперты:

Елена Смирнова (начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы природных ресурсов и экологии Тульской области),

Ольга Швец (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ТГПУ им. Л. Н. Толстого , ТулГУ),

, ТулГУ), Александр Лакомов (ведущий специалист естественно-исторического отдела ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»),

Марина Алехина и Егор Пронин (гиды по Туле, координаторы объединения тульских гидов «Тула. Легенды и факты»),

Павел Поляков, кандидат исторических наук, преподаватель истории «Тульская духовная семинария»,

студенты Естественно-научный института Тульского государственного университета.

Регистрация участников с 14.00. Начало беседы-диспута в 15.00.



Стоимость: участие бесплатное, оплачивается только стоимость входного билета. Телефон для справок: (4872) 77−01−18