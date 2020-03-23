«Фотоувеличение»: Кинематограф и фотография

24 марта в «Октаве» пройдёт заключительная онлайн-лекция «Кинематограф и фотография» из цикла «Фотоувеличение» греческого фотографа Вангелиса Андреопулоса. Художник расскажет о том, что кинематограф взял от фотоискусства, какие средства визуального выражения до сих пор актуальны в обеих сферах, и как подход к фотографии трансформировали для киноэкрана Андрей Тарковский, Ингмар Бергман, Карл Дрейер, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и другие знаменитые режиссеры.

Лекция будет проводиться на греческом языке с одновременным переводом на русский язык, перевод осуществляет Илектра Канестри, преподаватель образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, постоянный лектор Московского музея современного искусства, журналист, эксперт в области моды и дизайна.

Как попасть: всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой ссылке

Обратите внимание — количество мест ограничено.