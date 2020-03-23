«Фотоувеличение»: Кинематограф и фотография
24 марта в «Октаве» пройдёт заключительная онлайн-лекция «Кинематограф и фотография» из цикла «Фотоувеличение» греческого фотографа Вангелиса Андреопулоса. Художник расскажет о том, что кинематограф взял от фотоискусства, какие средства визуального выражения до сих пор актуальны в обеих сферах, и как подход к фотографии трансформировали для киноэкрана Андрей Тарковский, Ингмар Бергман, Карл Дрейер, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и другие знаменитые режиссеры.
Лекция будет проводиться на греческом языке с одновременным переводом на русский язык, перевод осуществляет Илектра Канестри, преподаватель образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, постоянный лектор Московского музея современного искусства, журналист, эксперт в области моды и дизайна.
Как попасть: всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой ссылке.
Обратите внимание — количество мест ограничено.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 марта 2020, вторник
19:00
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽