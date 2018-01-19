На экскурсии «Честь имею!» бывалый солдат-барабанщик проведёт путешествие по разным эпохам и откроет историю русского военного мундира. Каждый участник познакомится с великой военной историей нашей страны, узнает, что такое гренадёрка, кто носил кивер и почему солдаты отказались от пикельхельма.

Наши гости познакомятся с военным бытом и его многовековой историей, смогут принять участие в интересных конкурсах и играх. И, конечно же, сфотографироваться на память в историческом интерьере!

Стоимость посещения: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 200 руб.