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Честь имею!

Честь имею!

На экскурсии «Честь имею!» бывалый солдат-барабанщик проведёт путешествие по разным эпохам и откроет историю русского военного мундира. Каждый участник познакомится с великой военной историей нашей страны, узнает, что такое гренадёрка, кто носил кивер и почему солдаты отказались от пикельхельма.

Наши гости познакомятся с военным бытом и его многовековой историей, смогут принять участие в интересных конкурсах и играх. И, конечно же, сфотографироваться на память в историческом интерьере!

Стоимость посещения: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 200 руб.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
20 января 2018, суббота
17:00
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