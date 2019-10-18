Бесплатный мастер-класс аргентинского танго
На втором этаже Городского концертного зала пройдет бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.
Ведущие — потрясающие танцоры и преподаватели Сергей и Анна Сохненко! Вы чудесно проведете время и начнете изучать язык танго, а так же узнаете, чем дышит Тульское Танго-Сообщество! Приглашаются все, независимо от танцевальной подготовки!
Требуется предварительная регистрация по ссылке или по тел. 8−902−902−0-903
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
20 октября 2019, воскресенье
12:00
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽