Бесплатный мастер-класс аргентинского танго

На втором этаже Городского концертного зала пройдет бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.

Ведущие — потрясающие танцоры и преподаватели Сергей и Анна Сохненко! Вы чудесно проведете время и начнете изучать язык танго, а так же узнаете, чем дышит Тульское Танго-Сообщество! Приглашаются все, независимо от танцевальной подготовки!

Требуется предварительная регистрация по ссылке или по тел. 8−902−902−0-903