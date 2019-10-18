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Бесплатный мастер-класс аргентинского танго

Бесплатный мастер-класс аргентинского танго

На втором этаже Городского концертного зала пройдет бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.

Ведущие — потрясающие танцоры и преподаватели Сергей и Анна Сохненко! Вы чудесно проведете время и начнете изучать язык танго, а так же узнаете, чем дышит Тульское Танго-Сообщество! Приглашаются все, независимо от танцевальной подготовки!

Требуется предварительная регистрация по ссылке или по тел. 8−902−902−0-903

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 октября 2019, воскресенье
12:00
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Касса
Инкогнито
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