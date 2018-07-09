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Английская среда

Английская среда

Разговорный клуб английского языка, название которого не только отсылает к времени его проведения, но и выражает концепцию клуба — общение и саморазвитие как стиль жизни only english. В программе клуба: чай, игры, видео, непринужденное общение included и специальные гости.

Уровень знания языка не важен. Даже если вы не чувствуете себя уверенно, разговаривая по-английски, приходите попрактиковаться различать английскую речь.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 июля 2018, среда
19:00
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18 июля 2018, среда
19:00
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25 июля 2018, среда
19:00
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