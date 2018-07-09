Английская среда
Разговорный клуб английского языка, название которого не только отсылает к времени его проведения, но и выражает концепцию клуба — общение и саморазвитие как стиль жизни only english. В программе клуба: чай, игры, видео, непринужденное общение included и специальные гости.
Уровень знания языка не важен. Даже если вы не чувствуете себя уверенно, разговаривая по-английски, приходите попрактиковаться различать английскую речь.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 июля 2018, среда
19:00
18 июля 2018, среда
19:00
25 июля 2018, среда
19:00
1 августа 2018, среда
19:00