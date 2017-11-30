Заслуженная артистка России Зара представит в Туле программу, премьера которой состоялась на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Обладательница главных национальных музыкальных премий «Золотой Граммофон» и «Песня Года», выпустившая 9 номерных альбомов — Зара — артистка на российской сцене поистине уникальная. В ней соединились хрупкая внешность и сильный голос, русская душа и восточный темперамент, любовь к классическим романсам и страсть к этнической музыке.

Каждый год концерты Зары, в репертуаре которой более 350 песен на разных языках мира, с успехом проходят не только в России, но и странах СНГ, и за рубежом. В этот раз вас ждет по-настоящему грандиозное событие: на сцене Городского Концертного Зала города Тулы артистка представит новую программу «Душа» в сопровождении виртуозных музыкантов и балета. В исполнении Зары прозвучат поп-хиты, этнические песни и песни военных лет, популярные произведения советских и российских композиторов и романсы.

Создайте праздник любимым!

Стоимость билетов от 1000 до 2800 Р.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02