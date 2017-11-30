афиша
афиша
Регистрация
Зара

Зара

Заслуженная артистка России Зара представит в Туле программу, премьера которой состоялась на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Обладательница главных национальных музыкальных премий «Золотой Граммофон» и «Песня Года», выпустившая 9 номерных альбомов — Зара — артистка на российской сцене поистине уникальная. В ней соединились хрупкая внешность и сильный голос, русская душа и восточный темперамент, любовь к классическим романсам и страсть к этнической музыке.

Каждый год концерты Зары, в репертуаре которой более 350 песен на разных языках мира, с успехом проходят не только в России, но и странах СНГ, и за рубежом. В этот раз вас ждет по-настоящему грандиозное событие: на сцене Городского Концертного Зала города Тулы артистка представит новую программу «Душа» в сопровождении виртуозных музыкантов и балета. В исполнении Зары прозвучат поп-хиты, этнические песни и песни военных лет, популярные произведения советских и российских композиторов и романсы.

Создайте праздник любимым!

Стоимость билетов от 1000 до 2800 Р.
Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 февраля 2018, среда
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.