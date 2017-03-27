The Beatlove. Трибьют The Beatles

Группа не просто качественно и максимально близко к оригиналу исполняет хиты великой четверки, но и выглядит очень эффектно — все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, а голоса, мимика и поведение на сцене тщательно копируются.

В октябре 2014 года группа получила официальное разрешение от российского представительства компании Sony/ATV Music Publishing на исполнение песен The Beatles.

В августе-сентябре 2015 года группа принимала участие в Международном Фестивале BeatleWeek в г. Ливерпуль (Великобритания), в рамках которого отыграла 11 концертов. Причем, трижды на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинали Битлз.

Яркие запоминающиеся выступления BeatLove не прошли незамеченными. Группа получила приглашения на фестивали во Францию, Германию и Норвегию.

Выступление BeatLove — это незабываемое шоу, которое позволит вам с головой окунуться в эпоху битломании!