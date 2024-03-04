9 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит группа «ТАУ».

Музыка «ТАУ» — это чувственный поэтичный инди-поп, наполненный утонченными образами и признаниями, о поиске глубинного смысла и красоты во всем.



Отличительной особенностью живых концертов «ТАУ» является эмоциональность и театрализованность, в которой проживается каждая песня. Благодаря этому слушатель может полностью погрузиться во внутренние миры «ТАУ», где найдет приют всем своим чувствам и проявлениям.



Вход свободный.