ТАУ
9 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит группа «ТАУ».
Музыка «ТАУ» — это чувственный поэтичный инди-поп, наполненный утонченными образами и признаниями, о поиске глубинного смысла и красоты во всем.
Отличительной особенностью живых концертов «ТАУ» является эмоциональность и театрализованность, в которой проживается каждая песня. Благодаря этому слушатель может полностью погрузиться во внутренние миры «ТАУ», где найдет приют всем своим чувствам и проявлениям.
Вход свободный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
9 марта 2024, суббота
21:00
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