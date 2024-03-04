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ТАУ

ТАУ

9 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит группа «ТАУ».

Музыка «ТАУ» — это чувственный поэтичный инди-поп, наполненный утонченными образами и признаниями, о поиске глубинного смысла и красоты во всем.

Отличительной особенностью живых концертов «ТАУ» является эмоциональность и театрализованность, в которой проживается каждая песня. Благодаря этому слушатель может полностью погрузиться во внутренние миры «ТАУ», где найдет приют всем своим чувствам и проявлениям.

Вход свободный.

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
9 марта 2024, суббота
21:00
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