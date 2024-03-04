СЛОТ
23 марта в Concert Hall группа «СЛОТ» сыграет программу The Greatest Hits.
КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН.
В лучших традициях «СЛОТ» — зрителей ждут только хиты, главные и любимые миллионами «боевики», которые звучат на радио, телевидении, в сериалах и кино, и, конечно, в плейлистах слушателей.
Стоимость: 1600 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
23 марта 2024, суббота
20:00
30 марта, суббота 00:00
21 - 27 марта
4 - 27 марта
18 октября - 30 марта 2023
26 марта, вторник 00:00
28 декабря - 30 марта 2023