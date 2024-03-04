23 марта в Concert Hall группа «СЛОТ» сыграет программу The Greatest Hits.



КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН.



В лучших традициях «СЛОТ» — зрителей ждут только хиты, главные и любимые миллионами «боевики», которые звучат на радио, телевидении, в сериалах и кино, и, конечно, в плейлистах слушателей.



Стоимость: 1600 руб.