  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. СЛОТ - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
СЛОТ

СЛОТ

23 марта в Concert Hall группа «СЛОТ» сыграет программу The Greatest Hits.

КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН.

В лучших традициях «СЛОТ» — зрителей ждут только хиты, главные и любимые миллионами «боевики», которые звучат на радио, телевидении, в сериалах и кино, и, конечно, в плейлистах слушателей.

Стоимость: 1600 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
23 марта 2024, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Формула популярности
30 марта, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Омен. Непорочная
21 - 27 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Искушение
4 - 27 марта
Люксор Тула
Сила добра
18 октября - 30 марта 2023
Майский
Ненормальный
26 марта, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 30 марта 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.