афиша
афиша
Регистрация
САДко

САДко

В Тульской филармонии им. Михайловского выступит московкая группа выпускников академии им. Гнесиных «САДко».

Российская Академия музыки имени Гнесиных — то объединяющее звено, которое сплотило ребят. Туда в 2002 году они все вместе поступили, в 2007 выпустились. В 2010 году создали группу «САДко», своим названием отчасти обязанную всё той же Гнесинке, так как она находится внутри САДового КОльца.

Репертуар «САДко» включает в себя песни собственного сочинения и народные в собственной обработке. Главное, что все они очень добрые и позитивные, как и сами артисты.

Любовь к народной музыке объединила их и привела к созданию группы. Все песни артисты пишут сами. Владимир Макаров пишет стихи, Александр Бардин музыку, Александр Лихацкий является автором музыки и слов. Теплота и доброта, которую ребята дарят на концерте их главный конек. А этого так не хватает в наше время.

«САДко» можно увидеть на телеканале «Ля минор», а услышать на радиостанциях РТВ Подмосковье, Казак фм (Краснодарский край), радио Шансон.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
13 апреля 2019, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.