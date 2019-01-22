В Тульской филармонии им. Михайловского выступит московкая группа выпускников академии им. Гнесиных «САДко».

Российская Академия музыки имени Гнесиных — то объединяющее звено, которое сплотило ребят. Туда в 2002 году они все вместе поступили, в 2007 выпустились. В 2010 году создали группу «САДко», своим названием отчасти обязанную всё той же Гнесинке, так как она находится внутри САДового КОльца.

Репертуар «САДко» включает в себя песни собственного сочинения и народные в собственной обработке. Главное, что все они очень добрые и позитивные, как и сами артисты.

Любовь к народной музыке объединила их и привела к созданию группы. Все песни артисты пишут сами. Владимир Макаров пишет стихи, Александр Бардин музыку, Александр Лихацкий является автором музыки и слов. Теплота и доброта, которую ребята дарят на концерте их главный конек. А этого так не хватает в наше время.

«САДко» можно увидеть на телеканале «Ля минор», а услышать на радиостанциях РТВ Подмосковье, Казак фм (Краснодарский край), радио Шансон.