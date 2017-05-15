Прикосновения музыки чудесной
Поэзия, музыка и любовь дышат одним воздухом. Это воздух человеческих эмоций и переживаний. Самые лучшие стихи написаны о любви. Самая прекрасная музыка — конечно, о ней же.
Тема любви безгранична и неисчерпаема. Она охватывает целую гамму чувств: от темной страсти и сумасшедшей ревности — до невероятного восторга и блаженства. Артисты Тульской областной филармонии расскажут о том, какой разной может быть любовь: одухотворяющей и разрушительной, взаимной и безответной, счастливой и несчастной…
В программе: Стихи Александра Блока. Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. Музыка Михаила Глинки, Жоржа Бизе, Георгия Свиридова, Никколо Паганини, Мануэля де Фалья, Хенрика Венявского, Астора Пьяццоллы, русские романсы.
Исполнители:
- Александра Ахромушкина (лирическое сопрано)
- Диана Прилукова (меццо-сопрано)
- Яна Белоусова (скрипка)
- Наталья Львова (скрипка)
- Алексей Симоновский (гитара)
- Ведущие — Елена Сладкова и Александр Романов.
Цена билета: 300 Р.