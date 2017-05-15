Прикосновения музыки чудесной

Поэзия, музыка и любовь дышат одним воздухом. Это воздух человеческих эмоций и переживаний. Самые лучшие стихи написаны о любви. Самая прекрасная музыка — конечно, о ней же.

Тема любви безгранична и неисчерпаема. Она охватывает целую гамму чувств: от темной страсти и сумасшедшей ревности — до невероятного восторга и блаженства. Артисты Тульской областной филармонии расскажут о том, какой разной может быть любовь: одухотворяющей и разрушительной, взаимной и безответной, счастливой и несчастной…

В программе: Стихи Александра Блока. Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. Музыка Михаила Глинки, Жоржа Бизе, Георгия Свиридова, Никколо Паганини, Мануэля де Фалья, Хенрика Венявского, Астора Пьяццоллы, русские романсы.

Исполнители:

Александра Ахромушкина (лирическое сопрано)

Диана Прилукова (меццо-сопрано)

Яна Белоусова (скрипка)

Наталья Львова (скрипка)

Алексей Симоновский (гитара)

Ведущие — Елена Сладкова и Александр Романов.

Цена билета: 300 Р.