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Пикник

Пикник

Легендарная группа «Пикник» представит на сцене Азота очередной сюрреалистический спектакль под названием «Искры и канкан».

Для каждой концертной программы коллектив создаются уникальные декорации и тщательно продуманые видеоряды и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы — все вносит свой вклад в атмосферу магического представления. Окунитесь в атмосферу мистики и тайны новой концертной программы группы.

Стоимость: от 400 р.

Где и когда?
КДЦ Азот
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
23 апреля 2018, понедельник
19:00
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