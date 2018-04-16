Пикник
Легендарная группа «Пикник» представит на сцене Азота очередной сюрреалистический спектакль под названием «Искры и канкан».
Для каждой концертной программы коллектив создаются уникальные декорации и тщательно продуманые видеоряды и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы — все вносит свой вклад в атмосферу магического представления. Окунитесь в атмосферу мистики и тайны новой концертной программы группы.
Стоимость: от 400 р.
Где и когда?
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
23 апреля 2018, понедельник
19:00