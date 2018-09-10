афиша
афиша
Регистрация
Песни древности

Песни древности

Музей Тульский кремль представляет уникальное музыкальное представление «Песни Древности». Молодой тульский музыкант Александр Григорьев познакомит гостей музея с удивительным музыкальным инструментом австралийских аборигенов под названием диджериду.

Этот инструмент особо почитается у племён, ведь его звуки сопровождают священные церемонии и разнообразные шаманские практики. Для них диджериду — сакральный инструмент, обладающий живительной силой. Считается, что его музыка отгоняет злых духов и служит своеобразным мостом, соединяющим миры и эпохи.

В этот день туляки и гости Тулы получат уникальную возможность познакомиться с чарующей музыкой австралийских племён. Звуки одного из древнейших музыкальных инструментов планеты разнесутся под сводами «говорящей» Никитской башни Тульского кремля.

Вход - бесплатный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
15 сентября 2018, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.