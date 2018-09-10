Музей Тульский кремль представляет уникальное музыкальное представление «Песни Древности». Молодой тульский музыкант Александр Григорьев познакомит гостей музея с удивительным музыкальным инструментом австралийских аборигенов под названием диджериду.

Этот инструмент особо почитается у племён, ведь его звуки сопровождают священные церемонии и разнообразные шаманские практики. Для них диджериду — сакральный инструмент, обладающий живительной силой. Считается, что его музыка отгоняет злых духов и служит своеобразным мостом, соединяющим миры и эпохи.

В этот день туляки и гости Тулы получат уникальную возможность познакомиться с чарующей музыкой австралийских племён. Звуки одного из древнейших музыкальных инструментов планеты разнесутся под сводами «говорящей» Никитской башни Тульского кремля.

Вход - бесплатный.