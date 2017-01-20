Романс — уникальное явление в русской музыкальной культуре. Это очень личное, предельно искреннее высказывание, обращенное к сердцу слушателя. Романсы бывают разными — классическими, цыганскими, городскими. Но о чем бы ни пелось в романсе, это всегда доверительный разговор о самом главном в жизни человека — о любви.

В программе «Печаль и свет старинного романса», в исполнении заслуженного артиста России Геннадия Шеверёва, прозвучат произведения Л. Малашкина, В. Опеля, В. Бакалейникова, Б. Фомина, А. Дюбука, П. Булахова, Э. Абаза, Д. Покрасса и др.

Исполнители:

Заслуженный артист России Геннадий Шеверев (бас)

лауреат международного конкурса, композитор-исполнитель Сергей Руднев (гитара)

Алексей Симоновский (гитара)

лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)

Наталья Львова (скрипка)

Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев

Цена билета: 350−450 Р.