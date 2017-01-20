Печаль и свет старинного романса
Романс — уникальное явление в русской музыкальной культуре. Это очень личное, предельно искреннее высказывание, обращенное к сердцу слушателя. Романсы бывают разными — классическими, цыганскими, городскими. Но о чем бы ни пелось в романсе, это всегда доверительный разговор о самом главном в жизни человека — о любви.
В программе «Печаль и свет старинного романса», в исполнении заслуженного артиста России Геннадия Шеверёва, прозвучат произведения Л. Малашкина, В. Опеля, В. Бакалейникова, Б. Фомина, А. Дюбука, П. Булахова, Э. Абаза, Д. Покрасса и др.
Исполнители:
- Заслуженный артист России Геннадий Шеверев (бас)
- лауреат международного конкурса, композитор-исполнитель Сергей Руднев (гитара)
- Алексей Симоновский (гитара)
- лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)
- Наталья Львова (скрипка)
- Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев
Цена билета: 350−450 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
26 февраля 2017, воскресенье
17:00