афиша
афиша
Регистрация
Печаль и свет старинного романса

Печаль и свет старинного романса

Романс — уникальное явление в русской музыкальной культуре. Это очень личное, предельно искреннее высказывание, обращенное к сердцу слушателя. Романсы бывают разными — классическими, цыганскими, городскими. Но о чем бы ни пелось в романсе, это всегда доверительный разговор о самом главном в жизни человека — о любви.

В программе «Печаль и свет старинного романса», в исполнении заслуженного артиста России Геннадия Шеверёва, прозвучат произведения Л. Малашкина, В. Опеля, В. Бакалейникова, Б. Фомина, А. Дюбука, П. Булахова, Э. Абаза, Д. Покрасса и др.

Исполнители:

  • Заслуженный артист России Геннадий Шеверев (бас)
  • лауреат международного конкурса, композитор-исполнитель Сергей Руднев (гитара)
  • Алексей Симоновский (гитара)
  • лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)
  • Наталья Львова (скрипка)
  • Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев

Цена билета: 350−450 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
26 февраля 2017, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика