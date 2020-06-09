Онлайн-концерт группы «Макулатура»
11 июня группа проведет онлайн-презентацию нового альбома «Утопия». «Макулатура» приглашает всех поклонников сурового абстрактного рэпа на релиз-party — не просто онлайн-концерт, а виртуальную вечеринку-презентацию нового полноформатного альбома.
В программе: последовательное прослушивание свежих треков за день до их выхода на всех стриминговых площадках, обсуждение новинок, а также живое исполнение старейших шлягеров парней.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
11 июня 2020, четверг
20:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 сентября, вторник 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽