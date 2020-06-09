Онлайн-концерт группы «Макулатура»

11 июня группа проведет онлайн-презентацию нового альбома «Утопия». «Макулатура» приглашает всех поклонников сурового абстрактного рэпа на релиз-party — не просто онлайн-концерт, а виртуальную вечеринку-презентацию нового полноформатного альбома.

В программе: последовательное прослушивание свежих треков за день до их выхода на всех стриминговых площадках, обсуждение новинок, а также живое исполнение старейших шлягеров парней.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.