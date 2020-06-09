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Онлайн-концерт группы «Макулатура»

Онлайн-концерт группы «Макулатура»

11 июня группа проведет онлайн-презентацию нового альбома «Утопия».  «Макулатура» приглашает всех поклонников сурового абстрактного рэпа на релиз-party — не просто онлайн-концерт, а виртуальную вечеринку-презентацию нового полноформатного альбома.

В программе: последовательное прослушивание свежих треков за день до их выхода на всех стриминговых площадках, обсуждение новинок, а также живое исполнение старейших шлягеров парней.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
11 июня 2020, четверг
20:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
1 сентября, вторник 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пилот
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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