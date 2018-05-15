Ночь музеев в дворянском собрании

Участие Тульской областной филармонии во Всероссийской акции «Ночь музеев» стало доброй традицией. Живопись и музыка, литература и кинематограф, — Ночь музеев объединяет все виды искусств и создает особую атмосферу, меняющую город и живущих в нем людей.

Концертная программа:

19:00 - Музей Дворянского Собрания. «Предчувствие лета» - выставка картин художника А.Прокуратова



19:45 - Колонный зал. «Бах, Танец, Джаз» - ансамбль солистов Тульского филармонического симфонического оркестра, Биг-Бенд Губернаторского духового оркестра, Солисты филармонии



21:00 - Камерный зал Дворянского Собрания. Песня о купце Калашникове по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова. Исполняет оркестр русских народных инструментов «Тула», фольклорный ансамбль «Услада». Текст читает Татьяна Тимошенкова



Стоимость: 50 р. - единый вход на все мероприятия