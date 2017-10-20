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Непара

Непара

Недавно дуэту «Непара» исполнилось 15 лет. Это зрелая и в тоже время юная дата для известного коллектива, на песнях которого воспитан музыкальный вкус не одного поколения.

После небольшого перерыва дуэт «Непара» объявил о возобновлении творческого сотрудничества и начала гастрольного тура по российским городам с программой «Ещё одна Жизнь». В составе дуэта не произошло никаких изменений — это бессменные солисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Но совсем недавно Виктория стала мамой. Именно это событие дало название новому туру.

Запоминающиеся и трепетные баллады дуэта «Непара» всегда актуальны и востребованы, как актуальны и востребованы настоящие чувства. Поэтому так любимы их песни и сегодня с удовольствием слушаются: «Подарю тебе полмира», «Любимые люди», «Тысяча снов», «Милая», «Бог тебя выдумал» и др.

Концертная программа составлена исключительно с учетом пожеланий зрителей из самых известных хитов и лучших песен о любви и романтике. А так же специально для своих поклонников была записана новая песня «Половинки», которую также отличает свойственный дуэту проникновенный мелодизм.

Каждое выступление дуэта — это живое исполнение, ваше прекрасное настроение, отдых душой и настрой на позитив. Приходите всей семьей, ведь песни дуэта «Непара» не имеют возраста и они актуальны всегда.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 марта 2018, среда
19:00
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