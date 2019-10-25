Валерий Меладзе
В Городском концертном зале выступит Валерий Меладзе. Артист представит программу «Свободный полет».
Валерий Мелазде не нуждается в представлении, вместе со своим старшим братом Константином они создали множество популярных хитов.
Валерий Меладзе — трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
29 января 2020, среда
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽