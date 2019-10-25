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Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

В Городском концертном зале выступит Валерий Меладзе. Артист представит программу «Свободный полет».

Валерий Мелазде не нуждается в представлении, вместе со своим старшим братом Константином они создали множество популярных хитов.

Валерий Меладзе — трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 января 2020, среда
19:00
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Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
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15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Царская невеста
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1 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 600-900 ₽
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28 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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6 марта, пятница 20:00
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Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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