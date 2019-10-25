В Городском концертном зале выступит Валерий Меладзе. Артист представит программу «Свободный полет».

Валерий Мелазде не нуждается в представлении, вместе со своим старшим братом Константином они создали множество популярных хитов.

Валерий Меладзе — трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV.