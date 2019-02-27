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Масленица в Ясной Поляне: «Душеполезные песни на каждый день»

Масленица в Ясной Поляне: «Душеполезные песни на каждый день»

10 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт мастера русского фольклора Сергея Старостина и джазового контрабасиста Владимира Волкова «Душеполезные песни на каждый день».
 
Идея проекта состоит в том, чтобы объединить на одной сцене родственных по духу представителей разных течений русской народной музыки — фольклора, духовной музыки и современного авторского творчества. В 2008 году альбом «Душеполезные песни на каждый день» был выпущен лейблом Ulitka Records. Над этим проектом с музыкантами также работали основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов и лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров.
 
В программе концерта — церковные и монастырские распевы XVI—XVIII вв.,
переосмысленные музыкантами, пастушеские заговоры, выдержанные в народном духе песни Сергея Старостина и даже вошедшее в репертуар нищих на папертях стихотворное переложение псалма Давида, выполненное поэтом пушкинского круга Николаем Языковым. Все они так или иначе связаны с темами жизни и смерти. Музыканты исполняют эти песни в современной манере.
 
17.00  - После концерта гостей будет ждать традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.
 
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
10 марта 2019, воскресенье
15:00
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