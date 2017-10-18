Лолита, одна из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады, готовится предстать перед широкой публикой в большой сольной программе.

Зрители увидят одну из ярчайших исполнительниц, непредсказуемую, взрывную женщину, чьей судьбой стала песня. Программа будет составлена из лучших номеров творчества певицы.

Лолиту всегда отличала неординарность и, зачастую, «запороговая» смелость во всех ее проектах как на телевидении, так и в шоу-бизнесе. Потому она, представ единожды пред зрителем, навсегда остается в его памяти и сердце. Пусть многие ругают ее за, может быть, излишнюю эпатажность и откровенность, замешанную на неукротимом темпераменте, но об этой артистке с полным правом можно сказать то, что мечтают услышать в свой адрес многие ее коллеги: людей, равнодушных к творчеству Лолиты Милявской нет! Она из числа тех артистов, о которых говорят: «Она безрукого аплодировать заставит!»

Сегодня исполнительница таких хитов, как «Пошлю его на…», «Снилось мне», «Ориентация север», «Расскажи как…», «Я», «Шпилька-каблучек», «На Титанике», «Ты моё море» и многих других готова предстать пред вами в своем новом сольном шоу и порадовать зрителей бесконечным числом своих умений и талантов — актрисы, шоувумен, телезвезды и… побыть с вами наедине, до донышка искренней и откровенной, хлебнувшей жизни женщиной, в своих песнях-исповедях, которые никого не смогут оставить равнодушными.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.