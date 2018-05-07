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Intelligency Yovthless

Intelligency Yovthless

«Типографии» выступят сразу два коллектива из представителей электронной музыки белорусский Intelligency и представители русскоязычной независимой сцены Yovthless.

Электронный live-band из Минска совмещает в своей музыке бескомпромиссное техно и танцевальное сочетание необычного вокала и легкого электронного синтеза.

Затем вечер плавно переходит в минималистичную электронику, грязные гитары, цепкие депрессивные мелодии и медитативный вокал лучшей группы, выступавшей на фестивале «Боль» в Туле.

Стоимость: 200 р. -400 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 мая 2018, вторник
20:00
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