Intelligency Yovthless

«Типографии» выступят сразу два коллектива из представителей электронной музыки белорусский Intelligency и представители русскоязычной независимой сцены Yovthless.

Электронный live-band из Минска совмещает в своей музыке бескомпромиссное техно и танцевальное сочетание необычного вокала и легкого электронного синтеза.



Затем вечер плавно переходит в минималистичную электронику, грязные гитары, цепкие депрессивные мелодии и медитативный вокал лучшей группы, выступавшей на фестивале «Боль» в Туле.

Стоимость: 200 р. -400 р.