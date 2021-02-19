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Игра

Игра

16 апреля на сцене Тульского Рок Клуба «М2» выступит группа «Игра».

Группа «Игра» — исполняет песни группы «КИНО», в арсенале более четырех часов игры non-stop легендарных и любимых многими песен Виктора Цоя.

Группа «Игра» удивительным образом передает атмосферу 80-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.

На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору. Вологда, Дзержинск, Рязань, Калуга, Тверь, Орёл, Обнинск, Иваново, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Раменское, Зеленоград, Одинцово, Щёлково, Балашика, Сергиев-Посад, Дмитров, Тула, Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, Москва не по наслышке знают, как это может быть.

Виктор Цой неповторим и группа «Игра» не пытается его копировать. Она лишь поёт его песни для всех желающих вместо трека CD-плеера послушать их живое исполнение. Всё это делается во славу и память легенды русского рока Виктора Цоя. Ведь человек жив, пока его помнят. От концерта к концерту группа «Игра» подтверждает, что песни Виктора Цоя и группы «КИНО» живы.

  • Бек Мардонов — вокал, гитара;
  • Сергей Сатин — гитара, вокал;
  • Сергей Прусов — бас, вокал;
  • Илья Котёночкин — барабаны.

Музыканты группы «Игра» участвовали в проекте «Киномания», а некоторые из них играли на одной сцене с легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 апреля 2021, пятница
23:00
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Нрав
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22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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