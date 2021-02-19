16 апреля на сцене Тульского Рок Клуба «М2» выступит группа «Игра».



Группа «Игра» — исполняет песни группы «КИНО», в арсенале более четырех часов игры non-stop легендарных и любимых многими песен Виктора Цоя.

Группа «Игра» удивительным образом передает атмосферу 80-х и характер исполнения песен группы «КИНО», которая в те годы звучала в каждом дворе.



На своих концертах с удовольствием вместе с залом разделяют то общее, что у них есть — любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю всех своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для них не пустой звук. С огромной благодарностью и глубоким уважением к их автору. Вологда, Дзержинск, Рязань, Калуга, Тверь, Орёл, Обнинск, Иваново, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Ногинск, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Раменское, Зеленоград, Одинцово, Щёлково, Балашика, Сергиев-Посад, Дмитров, Тула, Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, Москва не по наслышке знают, как это может быть.



Виктор Цой неповторим и группа «Игра» не пытается его копировать. Она лишь поёт его песни для всех желающих вместо трека CD-плеера послушать их живое исполнение. Всё это делается во славу и память легенды русского рока Виктора Цоя. Ведь человек жив, пока его помнят. От концерта к концерту группа «Игра» подтверждает, что песни Виктора Цоя и группы «КИНО» живы.

Бек Мардонов — вокал, гитара;

Сергей Сатин — гитара, вокал;

Сергей Прусов — бас, вокал;

Илья Котёночкин — барабаны.

Музыканты группы «Игра» участвовали в проекте «Киномания», а некоторые из них играли на одной сцене с легендарным гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном.