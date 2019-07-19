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HUT

HUT

Творческий индустриальный кластер «Октава» продолжает серию бесплатных летних вечеринок на террасе — 27 июля там выступит группа HUT, герои столичных концертов и европейских клубов.

Весь вечер на террасе будет работать выездная резиденция тульской мета-рюмочной Lil Pil, которая подготовит к концерту особые угощения и напитки.

Новые представители уличной культуры Москвы — группа HUT. Участников всегда можно встретить на событиях в мире экшн спорта и на актуальных музыкальных площадках Москвы. Дорожные путешествия по странам Европы и городам России, выступления на одной сцене с The Fratellis и Garden City Movement, доски под ногами и летние вечеринки в Парке Горького — все это HUT.
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В 2019 году группа представила свой новый альбом WASTED, на июньскую презентацию в клубе POWERHOUSE за неделю были раскуплены абсолютно все доступные билеты!

Вход по предварительной регистрации.
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 июля 2019, суббота
19:00
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