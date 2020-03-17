Группа «Комиксы»
20 марта в Harat's pub состоится концерты кавер-группы «Комиксы». Музыканты приготовили замечательную программу ко Дню Святого Патрика.
Это заводная четвёрка супергероев роко-попс-диско-фанка приходит, чтобы победить главного врага любого мероприятия — скуку. Эти парни точно знают, как нужно зажигать и создавать атмосферу тотального веселья.
Вход — свободный.
Бронирование столов: 525−025.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
20 марта 2020, пятница
22:00
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
21 марта, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽