Группа «Комиксы»

20 марта в Harat's pub состоится концерты кавер-группы «Комиксы». Музыканты приготовили замечательную программу ко Дню Святого Патрика.

Это заводная четвёрка супергероев роко-попс-диско-фанка приходит, чтобы победить главного врага любого мероприятия — скуку. Эти парни точно знают, как нужно зажигать и создавать атмосферу тотального веселья.

Вход — свободный.

Бронирование столов: 525−025.