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Февральские встречи

Февральские встречи

3 февраля в Концертном зале филармонии выступит Тульский государственный хор.

Художественный руководитель — Александр Соловьев.
Главный дирижер — Алексей Зайцев.
Дирижер — заслуженный работник культуры РФ Георгий Августинович.
Хормейстер — Сергей Васильев.
Концертмейстер — Полина Сизова.

Тульский филармонический симфонический оркестр.
Главный дирижёр – Владислав Белоусов.
В программе: Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Г. Ломакин, П. Чайковский, А. Гречанинов, Г. Свиридов, А. Чайковский, Дж. Хорнер, Х. Циммер, С. Екимов, Е. Атрашкевич, И. Михайловский.

1 февраля – день рождения легендарного руководителя Тульского государственного хора и Тульской областной филармонии Иосифа Александровича Михайловского. По традиции, каждый год в самом начале второго месяца зимы, в память о Михайловском, проходит концерт «Февральские встречи». В этом году он также будет посвящен масштабному событию: 80-летию старейшего коллектива Тульской филармонии – Тульского государственного хора. Старейшего по возрасту, но по сути – очень молодого, полного творческой энергии, постоянно пополняющего свой репертуар новыми произведениями разных стилей и жанров.
Программа юбилейного концерта станет отражением насыщенной творческой жизни Тульского государственного хора. В нее включены лучшие номера из программ, созданных и представленных слушателям в последние годы.

В первом отделении прозвучат сочинения русских композиторов – а’капеллаи в сопровождении фортепиано. Во втором, вместе с Тульским филармоническим симфоническим оркестром, хор исполнит фрагменты кантат, ораторий, опер отечественных и зарубежных композиторов, а также музыку к известным кинофильмам.
Гостями юбилейного вечера станут друзья Тульского государственного хора, с которыми коллектив связывает плодотворное творческое сотрудничество: заведующая кафедрой «Дирижирование академическим хором» ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, профессор кафедры хорового дирижированияМГК имени П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения Наталья Кошкарева (г. Москва), декан факультета композиции и дирижированияСанкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, художественный руководитель хора Петербургской консерватории Сергей Екимов (г. Санкт-Петербург) и художественный руководитель «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова (г. Саратов).

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
3 февраля 2024, суббота
17:00
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