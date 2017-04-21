Музей «Ясная Поляна» продолжает цикл музыкальных вечеров в Доме Л. Н. Толстого . Авторская программа музыковеда Ольги Беловой «Музыка в доме Толстых» полюбилась слушателям, и в этом сезоне музей приглашает своих гостей на яснополянские летние музыкальные встречи каждую первую субботу в мае, июне и в июле.

1 июля 2017 года — программу из произведений Фредерика Шопена представит блистательная Екатерина Мечетина. Прозвучат Баллада № 1, Баркарола, ноктюрны и прелюдии великого поляка, любимейшего композитора Л. Н. Толстого .

Концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18.00 у Башен музея.

Вход по билетам. Стоимость билета на экскурсию и концерт — 2000 рублей.

Билеты можно приобрести по следующим адресам: