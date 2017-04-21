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Екатерина Мечетина

Екатерина Мечетина

Музей «Ясная Поляна» продолжает цикл музыкальных вечеров в Доме Л. Н. Толстого. Авторская программа музыковеда Ольги Беловой «Музыка в доме Толстых» полюбилась слушателям, и в этом сезоне музей приглашает своих гостей на яснополянские летние музыкальные встречи каждую первую субботу в мае, июне и в июле.

1 июля 2017 года — программу из произведений Фредерика Шопена представит блистательная Екатерина Мечетина. Прозвучат Баллада № 1, Баркарола, ноктюрны и прелюдии великого поляка, любимейшего композитора Л. Н. Толстого.

Концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18.00 у Башен музея.

Вход по билетам. Стоимость билета на экскурсию и концерт — 2000 рублей.

Билеты можно приобрести по следующим адресам:

  • галерея «Ясная Поляна», тел.: +7−905−622−82−35
    Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»)
    Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник
  • Касса музея-усадьбы «Ясная Поляна», тел.: +7 (48751) 76−001
    Режим работы: вторник — воскресенье 09:00 — 17:00, выходной — понедельник
Где и когда?
Дом Л.Н. Толстого
Ясная Поляна, Щёкинский район, Ясная Поляна
1 июля 2017, суббота
18:00
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