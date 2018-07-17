Alain Blesing & Claudie Boucau (Франция)

Почему это будет интересно: главная характеристика Блесина как инструменталиста — это абсолютный перфекционизм в работе со звуком. Главная характеристика как музыканта в целом — мудрость, рождённая десятилетиями искреннего творчества.





Музыка Клоди Буко простирается от традиционно-джазовой до консервативно-фольклорной. Она регулярно выступает соло и умело работает в этом случае с процессорной электроникой.



Об артистах: Ален и Клоди — это семейный дуэт, объединяющий самые невообразимые противоположности. Современный джаз и тотальная импровизация, театрализованная музыка для детей и французский прог-рок, акустика флейты и процессорная гитарная электроника.

Стоимость: 400 р.