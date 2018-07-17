афиша
афиша
Регистрация
Alain Blesing & Claudie Boucau (Франция)

Alain Blesing & Claudie Boucau (Франция)

Почему это будет интересно: главная характеристика Блесина как инструменталиста — это абсолютный перфекционизм в работе со звуком. Главная характеристика как музыканта в целом — мудрость, рождённая десятилетиями искреннего творчества.



Музыка Клоди Буко простирается от традиционно-джазовой до консервативно-фольклорной. Она регулярно выступает соло и умело работает в этом случае с процессорной электроникой.

Об артистах: Ален и Клоди — это семейный дуэт, объединяющий самые невообразимые противоположности. Современный джаз и тотальная импровизация, театрализованная музыка для детей и французский прог-рок, акустика флейты и процессорная гитарная электроника.

Стоимость: 400 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 августа 2018, четверг
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.