Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) — молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса из Москвы. Широкая известность поэтессы пришла в 2011 году, после публикации в сети видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Ролик набрал более 850 тыс. просмотров. На сегодняшний день её выступления собирают сотни и тысячи зрителей в концертных залах разных городов России и Европы. т

В формате концерта Ирина проведёт поэтический вечер и представит свою новую программу «Чем счастливее будешь ты».