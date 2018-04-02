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Ах Астахова

Ах Астахова

Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) — молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса из Москвы. Широкая известность поэтессы пришла в 2011 году, после публикации в сети видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Ролик набрал более 850 тыс. просмотров. На сегодняшний день её выступления собирают сотни и тысячи зрителей в концертных залах разных городов России и Европы. т

В формате концерта Ирина проведёт поэтический вечер и представит свою новую программу «Чем счастливее будешь ты».

 

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La Couronne, дом приёмов и торжеств
Тула, улица Болдина, 94
25 апреля 2018, среда
19:00
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