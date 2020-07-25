Зов джунглей
Страна:
Маврикий, 2020
Премьера:
в РФ 23.07.2020
Режиссер:
Брент Доуз
Актеры:
Эд Кейр, Дэвид Менкин, Дэвид Ринтул, Гэвин Питер, Флорри Уилкинсон, Адам Нилл, Джейсон Пенникук, Роберт Дж. Слэйд, Эмма де Вет, Клер Джонстон
Жанр:
мультфильм
Продолжительноcть:
88 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…
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₽ Билеты: 2000-3900 ₽
29 октября, четверг 19:00
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16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
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