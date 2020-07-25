Зов джунглей

Страна: Маврикий, 2020

Премьера: в РФ 23.07.2020

Режиссер: Брент Доуз

Актеры: Эд Кейр, Дэвид Менкин, Дэвид Ринтул, Гэвин Питер, Флорри Уилкинсон, Адам Нилл, Джейсон Пенникук, Роберт Дж. Слэйд, Эмма де Вет, Клер Джонстон

Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 88 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…