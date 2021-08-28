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Злое

Злое

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 09.09.2021
 
Режиссер:
Джеймс Ван
  
Актеры:
Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Миколь Уайт, Жаклин МакКензи, Джон Ли Броди, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения ? на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

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Сегодня
16:30 Синема Стар
Завтра
16:30 Синема Стар
6 сентября, понедельник
16:30 Синема Стар
7 сентября, вторник
16:30 Синема Стар
8 сентября, среда
16:30 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Wildways
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25 сентября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Раскаленный город
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18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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