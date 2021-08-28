Злое
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 09.09.2021
Режиссер:
Джеймс Ван
Актеры:
Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Миколь Уайт, Жаклин МакКензи, Джон Ли Броди, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
112 мин
Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения ? на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?
Сегодня
|16:30
|Синема Стар
Завтра
|16:30
|Синема Стар
6 сентября, понедельник
|16:30
|Синема Стар
7 сентября, вторник
|16:30
|Синема Стар
8 сентября, среда
|16:30
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
16:30
Завтра
|Синема Стар
|
16:30
6 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
16:30
7 сентября, вторник
|Синема Стар
|
16:30
8 сентября, среда
|Синема Стар
|
16:30
25 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽