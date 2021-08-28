Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 09.09.2021

Режиссер: Джеймс Ван

Актеры: Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Миколь Уайт, Жаклин МакКензи, Джон Ли Броди, Пола Маршалл, Джейк Эйбел, Патрик Кокс, Рэйчел Уинфри

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 112 мин

Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения ? на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?