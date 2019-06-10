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За мечтой

За мечтой

Страна:
Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.06.2019
 
Режиссер:
Макс Мингелла
  
Актеры:
Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Оливия Грант, Эндрю Эллис
  
Жанр:
мелодрама, музыкальный, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

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