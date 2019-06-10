За мечтой
Страна:
Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 20.06.2019
Режиссер:
Макс Мингелла
Актеры:
Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Оливия Грант, Эндрю Эллис
Жанр:
мелодрама, музыкальный, семейный
Продолжительноcть:
92 мин
Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?
Сегодня
|18:05
|ДКЖ Кино
Завтра
|18:05
|ДКЖ Кино
22 июня, суббота
|18:05
|ДКЖ Кино
23 июня, воскресенье
|18:05
|ДКЖ Кино
24 июня, понедельник
|18:05
|ДКЖ Кино
25 июня, вторник
|18:05
|ДКЖ Кино
26 июня, среда
|18:05
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