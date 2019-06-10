Страна: Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 20.06.2019

Режиссер: Макс Мингелла

Актеры: Эль Фаннинг, Агнешка Гроховска, Златко Бурич, Милли Брэйди, Вивиан Опара, Риа Змитрович, Оливия Грант, Эндрю Эллис

Жанр: мелодрама, музыкальный, семейный

Продолжительноcть: 92 мин

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?