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Я — кот

Я — кот

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Розалия Селецки
  
Актеры:
Франциска Теречик, Тери Тордаи, Дороттья Удварош, Роберт Альфельди, Балинт Бан, Марта Мартин, Чаба Полгар, Адам Шварц, Адель Чобот, Золтан Фриденталь, Ласло Гендер
  
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Фани уже 30 лет, но она до сих пор одна. Все из-за того, что она боится случайно встретить маньяка и начать с ним встречаться. Когда у нее появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но вот его кот… Кот начинает говорить с Фани! К сожалению, слышит его только она. Кот становится ее близким другом, ведь он лучше всех! Он выслушивает ее, понимает, дает практичные советы, и она понимает, что всю жизнь ждала именно его. Теперь ее парень — кот!

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