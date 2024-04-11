Я — кот
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Розалия Селецки
Актеры:
Франциска Теречик, Тери Тордаи, Дороттья Удварош, Роберт Альфельди, Балинт Бан, Марта Мартин, Чаба Полгар, Адам Шварц, Адель Чобот, Золтан Фриденталь, Ласло Гендер
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
Продолжительноcть:
91 минута
Фани уже 30 лет, но она до сих пор одна. Все из-за того, что она боится случайно встретить маньяка и начать с ним встречаться. Когда у нее появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но вот его кот… Кот начинает говорить с Фани! К сожалению, слышит его только она. Кот становится ее близким другом, ведь он лучше всех! Он выслушивает ее, понимает, дает практичные советы, и она понимает, что всю жизнь ждала именно его. Теперь ее парень — кот!
Сегодня
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
14 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
15 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
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