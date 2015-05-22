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Воспоминания о будущем

Воспоминания о будущем

Страна:
Великобритания, 2014
 
Премьера:
в РФ 28.05.2015
 
Режиссер:
Джеймс Кент
  
Актеры:
Алисия Викандер, Кит Харингтон, Эмили Уотсон, Хейли Этвелл, Колин Морган, Доминик Уэст, Миранда Ричардсон, Джорджина Беннетт, Эмили Беван, Анна Чэнселлор
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
129 мин
  

 

Юность, мечты, первая любовь… Все разрушила война. Ее брат, возлюбленный и близкие друзья погибли. Теперь никто не сможет быть прежним. Но в своих книгах она будет писать только о счастье, любви и надежде.

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