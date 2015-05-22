Воспоминания о будущем
Страна:
Великобритания, 2014
Премьера:
в РФ 28.05.2015
Режиссер:
Джеймс Кент
Актеры:
Алисия Викандер, Кит Харингтон, Эмили Уотсон, Хейли Этвелл, Колин Морган, Доминик Уэст, Миранда Ричардсон, Джорджина Беннетт, Эмили Беван, Анна Чэнселлор
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
129 мин
Юность, мечты, первая любовь… Все разрушила война. Ее брат, возлюбленный и близкие друзья погибли. Теперь никто не сможет быть прежним. Но в своих книгах она будет писать только о счастье, любви и надежде.
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Сегодня
|Искра, молодежное пространство
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18:00