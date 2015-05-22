Воспоминания о будущем

Страна: Великобритания, 2014

Премьера: в РФ 28.05.2015

Режиссер: Джеймс Кент

Актеры: Алисия Викандер, Кит Харингтон, Эмили Уотсон, Хейли Этвелл, Колин Морган, Доминик Уэст, Миранда Ричардсон, Джорджина Беннетт, Эмили Беван, Анна Чэнселлор

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 129 мин

Юность, мечты, первая любовь… Все разрушила война. Ее брат, возлюбленный и близкие друзья погибли. Теперь никто не сможет быть прежним. Но в своих книгах она будет писать только о счастье, любви и надежде.