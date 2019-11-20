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В поисках Валентины Абрамовой

В поисках Валентины Абрамовой

В «Типографии» покажут фильм премьеру социального хоррора на основе реальных событий, снятого тульским режиссёром.

25 марта 2008 года муниципальные службы города Щекино вскрыли квартиру в густонаселенном доме и обнаружили мумию 68-летней Валентины Абрамовой. Женщина пролежала мертвой и забытой всеми 13 лет. Авторы фильма провели собственное расследование, чтобы ответить на вопрос: «Как это произошло?», а так же восстановили образ мумифицированного человека на основе документов, фотографий и встреч с теми, кто знал Валентину Абрамову.

Картина участвует в Международном фестивале документального кино «Артдокфест», в конкурсной программе «Артдоксеть».

После показа пройдет открытая дискуссия с режиссером фильма Валерием Отставных.

Для Валерия «В поисках Валентины Абрамовой» — не просто фильм, не только и не столько кино, сколько акт искупления вины. Своей вины, частной, индивидуальной. И общей тоже, коллективной.

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