TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч
Страна:
Великобритания, 2015
Премьера:
в РФ 15.10.2015
Режиссер:
Линдси Тернер
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
199 мин
Сбор в России:
$306 074,00
Рейтинг Кинопоиска:
8,28
Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира. Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца — и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.
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