TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч

Страна: Великобритания, 2015

Премьера: в РФ 15.10.2015

Режиссер: Линдси Тернер

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 199 мин

Сбор в России: $306 074,00

Рейтинг Кинопоиска: 8,28

Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира. Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца — и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.