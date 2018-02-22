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TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч

TheatreHD: Гамлет: Камбербэтч

Страна:
Великобритания, 2015
 
Премьера:
в РФ 15.10.2015
 
Режиссер:
Линдси Тернер
  
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл, Сиан Брук, Анастасия Хилл
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
199 мин
  
Сбор в России:
$306 074,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,28
          
 

Номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч (сериал BBC «Шерлок», фильм «Игра в имитацию», спектакль «Франкенштейн» Дэнни Бойла) исполнит главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира. Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца — и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

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