Темные времена
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 18.01.2018
Режиссер:
Джо Райт
Актеры:
Гари Олдман, Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Стивен Диллейн, Кристин Скотт Томас, Сэмьюэл Уэст, Джордан Уоллер, Беатрис Стейн, Рональд Пикап, Чарли Палмер Ротуэлл
Жанр:
биографический, исторический
Продолжительноcть:
126 мин
История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.
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