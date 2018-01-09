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Темные времена

Темные времена

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.01.2018
 
Режиссер:
Джо Райт
  
Актеры:
Гари Олдман, Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Стивен Диллейн, Кристин Скотт Томас, Сэмьюэл Уэст, Джордан Уоллер, Беатрис Стейн, Рональд Пикап, Чарли Палмер Ротуэлл
  
Жанр:
биографический, исторический
  
Продолжительноcть:
126 мин
  

 

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

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