Темные времена

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 18.01.2018

Режиссер: Джо Райт

Актеры: Гари Олдман, Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Стивен Диллейн, Кристин Скотт Томас, Сэмьюэл Уэст, Джордан Уоллер, Беатрис Стейн, Рональд Пикап, Чарли Палмер Ротуэлл

Жанр: биографический, исторический

Продолжительноcть: 126 мин

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.