афиша
афиша
Регистрация
Танцуй сердцем

Танцуй сердцем

Страна:
Франция, Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.05.2019
 
Режиссер:
Ладислас Шолла
  
Актеры:
Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца — ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

Купить билет
Сегодня
13:20 Киносити
18:00 Киносити
Завтра
13:20 Киносити
18:00 Киносити
18 мая, суббота
13:20 Киносити
18:00 Киносити
19 мая, воскресенье
13:20 Киносити
18:00 Киносити
20 мая, понедельник
13:20 Киносити
18:00 Киносити
21 мая, вторник
13:20 Киносити
18:00 Киносити
22 мая, среда
13:20 Киносити
18:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.