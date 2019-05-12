Танцуй сердцем

Страна: Франция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 16.05.2019

Режиссер: Ладислас Шолла

Актеры: Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш, Брахим Заибат, Лин Рено, Фиорелла Кампанелла, Лаура Дефретен, Николя Ушар, Магдалена Мальфрэ

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 109 мин

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца — ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.